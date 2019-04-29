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Türk Sanat Müziği Destekleme ve Tanıtma projesi Kocaeli'de tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye kapsamında düzenlediği ve 2 yıl sürecek olan ‘’Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi’’nin 8’incisi Kocaeli’de gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye kapsamında düzenlediği ve 2 yıl sürecek olan ‘'Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi''nin 8'incisi Kocaeli'de gerçekleştirildi.


Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.


Proje tanıtım sunumunu İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı yaptı. Programda konuşan Bakan Selçuk'un eşi Rana Selçuk, “Programa katılım gösteren tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu programlar sayesinde gençlerimiz Geleneksel Türk Müziği ile tanışarak, geleneksel enstrümanlarımıza temas edecek” dedi.


Seminerde TSM Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı en eski Türk çalgısı kopuzdan günümüze kadar kullanılan müzik aletlerini tanıttı. Geleneksel Türk Müziği'ne katkıda bulunan Farabi, İbni Sina, Sadettin Kaynak ve Münir Nurettin Selçuk'u öğrencilere anlatan Taşçı öğrencileri sahneye davet ederek, enstrümanları öğrencilere tanıttı ve deneme şansı sundu. Seminer Aylin Şengün Taşçı ve orkestrasının sunacağı konser ile sona erecek.

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