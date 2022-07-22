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Türk Sanat Müziği Korosu kulakların pasını sildi

Gölcük Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, Değirmendere amfide konser düzenledi.


Gölcük Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Bülent Öztürk yönetiminde Değirmendere amfide konser gerçekleştirdi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in de izleyiciler arasında yer aldığı konsere, Gölcüklü vatandaşlar ilgi gösterdi. Müzikseverler ile birlikte konseri dinleyen Başkan Sezer, "Şef Bülent Öztürk yönetiminde birbirinden güzel eserleri icra eden saz heyeti ve koromuza muhteşem konser için, özellikle de amfiyi tamamen dolduran ve şarkılara eşlik eden saygıdeğer hemşehrilerime çok teşekkür ederim" dedi.

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