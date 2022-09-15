Türk Sanat Müziği'nin eşsiz tınıları Selim Sırrı Paşa Konağı'ndan yükseldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Selim Sırrı Paşa Konağı'nda uzun yıllar gönüllerden çıkmayacak Türk Sanat Müziği konseri düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçmişten günümüze taşınmış en önemli değerlerden birisi olan Türk Sanat Müziği'ni, "Konaktan Nağmeler" adı taşıyan konserle sanatseverlerle buluşturdu. Kentin en kıymetli tarihi eserlerinden olan Selim Sırrı Paşa Konağı'nın bahçesinde gerçekleşen konser, derin duygulara hitap ederek katılımcılara güzel anlar yaşattı.

İncesaz severlerin sabırsızlıkla beklediği konserde Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu ile Kültür Bakanlığı saz sanatçıları yer aldı. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ses eğitmeni solist Tuğçe Erenci'nin seslendirdiği eserlere, tamburda Murat Aydemir, kanunda Taner Sayacıoğlu, viyolonselde Volkan Ertem ve klasik kemençede Emre Erdal eşlik etti. Beğeniyle izlenen konserde Türk Sanat Müziğinin en seçkin eserleri başarıyla seslendirildi.

Çınar ağaçlarının altında gerçekleştirilen Konaktan Nağmeler konserini çok sayıda vatandaş izledi. Konser, Taner Sayacıoğlu'nun kanun solosuyla başladı. Birbirinden kıymetli eserlerle devam eden konserde sanatçıların performansı göz doldurdu.