Türk şoför Gürcistan sınırında mahsur kaldı

KOCAELİ (İHA) – Kazakistan'dan aldığı yükü Kocaeli'ne getiren Türk tır şoförü, Gürcistan sınırında ateşinin yüksek çıktığı iddia edilerek tampon bölgeye alındı. Rusya sınırında ateşinin 36 çıktığını söyleyen Kamil Doğan, 10 gündür tampon bölgede yaşam mücadelesi veriyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde oturan tır şoförü Kamil Doğan, Kazakistan'dan aldığı yükü Kocaeli'nin Gebze ilçesine getirmek için harekete geçti. Rusya sınırını rahat bir şekilde geçen Kamil Doğan'ın ateşi, Gürcistan'da 38 olarak ölçüldü. Tampon bölgeye gönderilen Kamil Doğan, 10 gündür aracının içinde yatarak yardım bekliyor.

Başına gelenleri anlatan Kamil Doğan, “Kocaeli Derince'de oturuyorum. Kazakistan'dan aldığım yük ile Rusya ve Gürcistan üzerinden Kocaeli'ye gidecektim. Rusya kapısını geçtim, Gürcistan kapısında atey değerlerimin yüksek olduğunu söylediler ve beni geçirmediler. 10 gündür buradayım mağdurum. Ben aynı saat içinde Rusya kapısında tekrar test oldum. Ateş değerlerimin 36 olduğunu söylediler. Bana kağıt verdiler. Aldığım evraklar ile tekrar Gürcistan kapısına geldim. Yine ölçtüler 36 çıktı. Müdürlerine gittim, arabayı alıp gelmemi söyledi. Arabayı alıp geldiğim de yine geçemeyeceğimi söylediler. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

Yemeğini aracında bulunan malzemeler ile gidermeye çalışan sürücüye zaman zaman diğer şoförler yardımda bulunuyor. Aracının içinde bulunan yatakta uyuyan sürücü kendisine uzatılacak yardım eli bekliyor.