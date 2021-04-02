Türkiye-Azerbaycan kardeşliği fidandan ormana dönüşecek

Kocaeli'de Türkiye Azerbaycan kardeşlik hatırasını yaşatmak adına kardeşlik ormanının ilk fidanları toprakla buluştu.

Tek millet iki devlet olan Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin hatırası olacak kardeşlik ormanı Kocaeli'de yeşerecek. Daha önce dolgu sahası olarak kullanılan Başiskele Paşadağ Dolgu Sahası'nda, ‘Türkiye Azarbaycan Kardeşlik Ormanı' oluşturuluyor. İlk fidanlar Azerbaycan ve Kocaeli protokolü tarafından fidan dikim töreninde toprakla buluşturuldu. Dikim törenine Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdizade, Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Türkiye Azerbaycan Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, Azerbaycan Dernekleri yöneticileri, il ve ilçe protokolü katılım sağladı.

Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin dostluğunun en güzel örneklerinden olduğunu söyleyen Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Zaur Allahverdizade, “Türkiye Azerbaycan'ın devamlı omuz omuza her cephede yanında olarak bizlere güç veriyor. Bu hatıra ormanı da dostluğumuzun bir numunesidir. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Azerbaycan, bağımsızlığını il olarak Türkiye'nin tanıdığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yaşar Çakmak, “Azerbaycan'la ilişkilerimiz her geçen yıl artarak devam etti. Tarihten gelen dostluğumuz ile birlikte hep beraber birbirimize destek verdik. Bundan sonra da bu örnek kardeşliğimiz bu hatıra ormanında yeşeren fidanlar gibi işbirliğimiz ilelebet daim olacak” diye konuştu.

Kardeşlik ormanı alanına meyve diğer ağaç türlerinden oluşan toplam 4 bin 573 adet fidan dikilecek.