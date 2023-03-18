Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 119 - Antalya Güneşi: 90

Türkiye Basketbol Ligi’nin 21.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, konuk ettiği Antalya Güneşi'ni 119-90'lık skorla mağlup etti
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Kerem Yılmaz, Alper Gökçebel, Sabri Gündüz
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard 19, Hakan Şanlı 6, Desure Tyrone Buie 13, Cihan Amasyalı 7, İbrahim Yıldırım, Mert Ulutaş 22, Murat Erensoy 24, Mete Tekçevik 20, Onur Can Keskin, Eren Beyaz 8
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Antalya Güneşi: Koray Toprak 2, Gökbay Gök 9, Ahmet Arda Çoban 11, Yavuz Selim Osmanlı 18, Atahan Saylam 30, Muhammet Aslan Kaba, Doğancan Topçuoğlu 16, Samir Yağcı, Ata Deniz Yatar 4
Başantrenör: Aydın Çertel
1. Periyot: 28-21 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 57-43 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 94-58 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)