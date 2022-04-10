Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 70 - Samsunspor: 76

Türkiye Basketbol Ligi 26.
hafta karşılaşmasında Samsunspor'u ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor karşılaşmadan 70-76 mağlup ayrıldı.
Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Orkun Yurttaş, Niyazi Yasin Kahraman
KBB Kağıtspor: Corin Darius Henry 9, Faik Can Nurkan 3, Cihan Amasyalı 8, İbrahim Yıldırım 3, Mert Ulutaş 16, Brady Wiliam Skeens 14, Mehmet Oğuzhan Kızıl 17, Eren Beyaz, Sertan İbrahim Sarı
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Samsunspor: Utku Saraloğlu 3, Mert Gizir 8, İzzet Türkyılmaz 3, Ercan Bayrak 7, Mert Ali Sert 7, Jalone Tyrell Friday 6, Burak Eşlik 12, Ege Yaşar 6, James Frazier JR 22, Göktuğ Baş 2
Başantrenör: İlker Salman
1. periyot: 18-21 (Samsunspor lehine)
Devre: 34-42 (Samsunspor lehine)
3. periyot: 49-58 (Samsunspor lehine)