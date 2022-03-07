Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 73 - HDI Sigorta Antalya Güneşi: 63

Türkiye Basketbol Ligi 22.
hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, HDI Sigorta Antalya Güneşi'ni ağırladı. Maçtan hemen önce ısınmada pota kırıldığı için 15 dakika geç başlayan maçı ev sahibi ekip 73-63'lük skorla kazandı.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Yücel Çilingir, Kerem Yılmaz, Yarkın Keskin
KBB Kağıtspor: Corin Darius Henry 12, Beray Taşer, Cihan Amasyalı 9, İbrahim Yıldırım 21, Mert Ulutaş 5, Brady Wiliam Skeens 5, Mehmet Oğuzhan Kızıl 1, Eren Beyaz 15, Sertan İbrahim Sarı 5
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
HDI Sigorta Antalya Güneşi: Mustafa Erdoğan 11, Ferhat Seniçeli, Canberk Cevit, Yunus Çankaya 6, Mustafa Baştürk 3, Kemal Can Aktuna, Dejan Borovnjak 20, Kağan Kavraal, Kasey Jamal Hill 21, Gökhan Akkoyun 2
Başantrenör: İsmail Fatih Elbaş
1. periyot: 17-23 (Antalya Güneşi lehine)
Devre: 36-38 (Antalya Güneşi lehine)
3. periyot: 56-43 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)