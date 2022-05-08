Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 79 - Bornova Belediyesi Karşıyaka: 71

Türkiye Basketbol Ligi son hafta karşılaşmasında Bornova Belediyesi Karşıyaka’yı ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor karşılaşmayı 79-71 kazandı.
Türkiye Basketbol Ligi son hafta karşılaşmasında Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor karşılaşmayı 79-71 kazandı. Kağıtspor ligi 45 puanla 9. sırada tamamladı ve play-off'ta ligin ikincisi Samsunspor'un rakibi oldu.
Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Aydın Karaçam, Halil Erkoç, Berk Kurtulmuş
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: Corin Darius Henry 16, Faik Can Nurkan 3, Cihan Amasyalı 8, İbrahim Yıldırım 20, Mert Ulutaş 13, Brady Wiliam Skeens 7, Mehmet Oğuzhan Kızıl 4, Sertan İbrahim Sarı 11
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Bornova Belediyesi Karşıyaka: Arca Tülüoğlu 14, İnanç Mert Hotamış 5, Berke Aygündüz 20, Efe Sarıca, Çağatay Özkan 2, Eyüp Can Öncü, Timothy Adonis Wiliams 24, Ali Işık 6
Başantrenör: Ulvi Doğan Deniz
1. Periyot: 25-25
Devre: 52-38 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 64-51 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)