İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 79 - Bornova Belediyesi Karşıyaka: 71

Türkiye Basketbol Ligi son hafta karşılaşmasında Bornova Belediyesi Karşıyaka’yı ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor karşılaşmayı 79-71 kazandı.

Türkiye Basketbol Ligi son hafta karşılaşmasında Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor karşılaşmayı 79-71 kazandı. Kağıtspor ligi 45 puanla 9. sırada tamamladı ve play-off'ta ligin ikincisi Samsunspor'un rakibi oldu.



Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu


Hakemler: Aydın Karaçam, Halil Erkoç, Berk Kurtulmuş


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: Corin Darius Henry 16, Faik Can Nurkan 3, Cihan Amasyalı 8, İbrahim Yıldırım 20, Mert Ulutaş 13, Brady Wiliam Skeens 7, Mehmet Oğuzhan Kızıl 4, Sertan İbrahim Sarı 11


Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu


Bornova Belediyesi Karşıyaka: Arca Tülüoğlu 14, İnanç Mert Hotamış 5, Berke Aygündüz 20, Efe Sarıca, Çağatay Özkan 2, Eyüp Can Öncü, Timothy Adonis Wiliams 24, Ali Işık 6


Başantrenör: Ulvi Doğan Deniz


1. Periyot: 25-25


Devre: 52-38 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)


3. Periyot: 64-51 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.