Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 80 - Ankaragücü Mamak Belediyesi: 72

Türkiye Basketbol Ligi 25.
haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, konuk ettiği Ankaragücü Mamak Belediyesi'ni 80-72 mağlup etti.
Salon: Darıca Eray Şamdan
Hakemler: Orkun Yurttaş, Mesut Öztürk, Samet Biner
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard 6, Hakan Şanlı, Desure Tyrone Buie 27, Burak Can Dilmaç 7, Cihan Amasyalı 2, İbrahim Yıldırım 8, Mert Ulutaş 15, Murat Erensoy 5, Mete Tekçevik, Eren Beyaz 10
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Ankaragücü Mamak Belediyesi: Umar Atın 15, Myles Anthony Mack 16, Mertcan Solkol 2, Gökhan Akkoyun 10, Bartu Yılmaz 6, Özgür Şahin, Ömer Yavaş 3, Hüseyin Çevirgen, Canberk Cevit 2, Carlton Edward Bragg 18, Berkay Demirci
Başantrenör: Murat Dikmen
1. Periyot: 17-17
Devre: 36-46 (Mamak Belediyesi lehine)
3. Periyot: 66-58 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)