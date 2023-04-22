Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 86 - Bornova Belediyesi Karşıyaka: 84

Türkiye Basketbol Ligi 26.
haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor konuk ettiği Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 86-84 mağlup etti.
Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Yücel Çilingir, Kerem Yılmaz, Şeyhmus Melek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: Nicholas Ryan Banyard 14, Hakan Şanlı 3, Desure Tyrone Buie 32, Burak Can Dilmaç 5, Cihan Amasyalı, İbrahim Yıldırım 8, Eren Özen, Mert Ulutaş 5, Murat Erensoy 4, Mete Tekçevik 6, Eren Beyaz 9
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Bornova Belediyesi Karşıyaka: Troy Chissell Franklin 37, Demircan Demir, Barış Levent Ünlü 4, Oğuzhan Göktepe, Efe Sarıca 14, Brandon Karl Huffman 22, Efe Beşok 1, Çağatay Özkan 2, Soner Şentürk 4
Başantrenör: Soner Şentürk
1. Periyot: 28-25 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 48-44 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 63-61 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)