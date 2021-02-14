Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 88 - Final Spor: 84

Türkiye Basketbol Ligi 18.
hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Final Spor'u 88-84 mağlup etti.
Salon: Atatürk
Hakemler: Yücel Çilingir, Sertan Kırklar, Niyazi Yasin Kahraman
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz, 9, Can Altıntığ 5, Sertay Gürsu 9, Mert Ulutaş 4, Horace Gilbert Spencer 12, Uğur Dokuyan 3, Bora Hun Paçun , Sertan İbrahim Sarı, Hakan Şanlı 8, Keshun Deion Sherrill 38
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Final Spor: Christopher George Harris 21, Terrell Glenn Allen 16, Onur Sonsırma 4, Göktürk Gökalp Ural 16, Ömer Faruk Ermat 2, Gurur Baybora 4, Murat Erensoy 15, Doğancan Tokmak, Emirhan Merdin, Mustafa Kırcalı, Alparslan Uruk 6, Volkan Aydın
Başantrenör: Berat Gök
1. Periyot: 21-27 (Final Spor lehine)
Devre: 45-43 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 69-55 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)