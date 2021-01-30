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Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 94 - Balıkesir BŞB: 79

Türkiye Basketbol Ligi 16.

hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 94-79 mağlup etti.



Salon: Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Önder Yılmaz, Ahmet Taner İbin, Nihat Çetin


KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz 2, Kerem Bulat, Can Altıntığ 19, Sertay Gürsu 13, Mert Ulutaş 11, Horace Gilbert Spencer 8, Bahadır Şimşek, Uğur Dokuyan 6, Sertan İbrahim Sarı 5, Hakan Şanlı 5, Keshun Deion Sherrill 25


Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu


Balıkesir BŞB: Myles Anthony Mack 14, Şafak Edge 5, Tuğberk Gedikli, İzzet Türkyılmaz 4, İbrahim Yıldırım 23, Polat Kaya 10, Berkay Genç 3, Ogün Sevinç, Koray Uzunhasan 4, Zane Asher Knowles 16


Başantrenör: Arda Vekiloğlu


1. Periyot: 24-20 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)


Devre: 54-39 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)


3. Periyot: 69-54 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

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