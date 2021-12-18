Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor:73 - Konyaspor Basketbol: 82

Türkiye Basketbol Ligi 12.
hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı zirvenin ortağı Konyaspor Basketbol'a 73-82 mağlup oldu.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Aydın Karaçam, Süleyman Dağder Dağlı, Dorukhan Kalyoncu
KBB Kağıtspor: Jvon Joseph Mc Cormick 11, Faik Can Nurkan 2, Cihan Amasyalı 14, Sertay Gürsu, Mert Ulutaş 4, Brady William Skeens 13, Mehmet Oğuzhan Kızıl 6, Eren Beyaz, Sertan İbrahim Sarı 17, Hakan Şanlı 6
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Beysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan 7, Mert Konuk 2, Matthew Garnell Morgan 22, Mehmet Özdoğan, Hazer Avcı 9, Azizcan Özdemir 4, Umut Geçen 9, Tayfun Erülkü 20, Abdoulaye Gueye 9
Başantrenör: Okan Çevik
1. Periyot: 22-22 (beraberlik)
Devre: 44-34 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 55-58 (Beysu Konyaspor Basketbol lehine)