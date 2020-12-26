Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 73 - Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: 71

Türkiye Basketbol Ligi’nin 12.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, evinde Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol'u 73-71 mağlup etti
Salon: Atatürk
Hakemler: Önder Yılmaz, Apdullah Koputan, Benhür İlçer
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz 7, Can Altıntığ 5, Sertay Gürsu 10, Mert Ulutaş, Horace Gilbert Spencer 21, Bora Hun Paçun 4, Anıl Atamış, Sertan İbrahim Sarı 9, Hakan Şanlı 3, Keshun Deion Sherrill 14
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol: Erkin Şenel 14, Murat Göktaş 9, Murat Can Esen 6, Hazer Avci, Cengiz Aydın Ergen, Ali Ökmen, Dusan Cantekin 21, Mustafa Ali Baran, Arda Erdoğan 5, İsiah Jubree Umpig 2, Ercan Bayrak 14
Başantrenör: Cengiz Karadağ
1. Periyot: 23-16 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 40-31 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 58-50 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)