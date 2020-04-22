Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayı öncesinde pide üretimi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Ramazan ayında üretilecek Ramazan pidesi Ankara İlinde 275 gramı 2, liradan, İzmir'de 300 gramı 3 lira, İstanbul'da 350 gramı 3 lira, 400 gramı 4 lira olacak. Bunların azami kilogramları 10 TL'ye geliyor” dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli'de Ramazan ayı öncesinde pide üretimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde gerçekleştirilen basın açıklamasında Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı da hazır bulundu. Toplantıda konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında üretilmeye devam edecek Ramazan pidesi için alınan önlemleri ve yapılacak fiyat artışını açıkladı.

“Fırıncılarımızın Ramazan ayında ve bundan sonraki süreçte de hassasiyet göstermelerini temenni ediyorum”

“Tüm odalarımız federasyonlarımız ve fırınlarımız geçtiğimiz 2 hafta sonu uygulamasını ona göre satışlarını gerçekleştirdi” diyerek sözlerine başlayan Balcı, “Geçtiğimiz 2 hafta sonunda hiçbir vatandaşımıza ekmek aratmadık, ekmeksiz bırakmadık. İlk uygulamanın yapıldığı 10 Nisan gecesi vatandaşlarımızın korkmaması gerektiğini söyledik ve bunu da gerçekleştirdik. Ben bu uygulamadan dolayı gerekli düzenlemeyi yapan İçişleri Bakanlığımıza, fırıncı esnafımız ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar gösterdikleri hassasiyeti Ramazan ayında ve bundan sonraki süreçte de göstermelerini temenni ediyorum. Bundan önceki gelen genelgeler doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirdik, bundan sonraki süreçte de genelgeler doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. 16 Nisan'da yayınlanan genelge gereği bir ilçede dağıtım yapan işletme sahibi diğer ilçe de de dağıtım yapamıyordu. Genelge bunu gerektiriyor. Bu şekilde dağıtım yapan işletme sahipleri izinsiz dağıtım yapan kişiler gibi işlem yapılacaktır. Fırıncı esnafımızın mağdur olmaması için izin kağıdında yazan çalışma bölgesinden dışarı çıkmaması gerekiyor” dedi.

“İftara 2 saat kala fırınlarımızda pide veya ekmek üretimi gerçekleşmeyecek”

Bakanlığımızın dün akşam yayınladığı genelge doğrultusunda özellikle Ramazan ayında Ramazan pidesinde yapılacak olan uygulamada vatandaşımızın iftara yakın bir saatte fırın önünde kuyruk oluşturmaması için bir önlem aldı. Bunların başında gelen 2 tane konu var. Vatandaşlarımızın özellikle fırınlara gelerek kıymalı, etli, kuşbaşılı gibi özel pide siparişleri vermesi yasaklanmıştır. Özel pide yapma siparişi gerçekleştirilmeyecek. Bu yoğunluğu önlemiş olacak. Diğer bir konu ise iftara 2 saat kala fırınlarımızda üretim durmuş olacak. İftara 2 saat kala fırınlarımızda pide veya ekmek üretimi gerçekleşmeyecek. Fakat, satışlar devam edecek. Bunun yanlış anlaşılmaması gerekir Satışlarda bir sıkıntı yok. Satışlarımız devam edecek. Üretim 2 saat önce durmuş olacak. Bu da fırınların önündeki yoğunluğu engellemiş olacaktır. Hazır olan pide ve ekmekleri bir an önce vatandaşlarımız alıp evlerine götürmüş olacaktır. Buna rağmen de bir yoğunluk olursa sosyal mesafe kuralı uygulanacaktır. Bu konuda fırıncı esnafımız üzerine düşen görevi yapmaları gerekir” diye konuştu.

‘Türkiye'de Ramazan pidesinde kilogram fiyatı 10 TL'nin üstüne çıkmayacak'

Pide fiyatları konusunda illerdeki odalarımız bundan yaklaşık 20 gün önce çalışmalarını yaparak, bağlı oldukları odalarda gelen maliyetler konusunda fiyatları almış bulunmaktalar. Biz federasyon olarak illerimizde geçen sene uygulanan 8-8,5 azami kilogram fiyatını 10 liranın üzerinde olmaması için genelge yayınladık. Odalarımız da bu genelge çerçevesinde illerinde kendi maliyet hesaplamalarını yaparak, Esnaf Odaları Birlikleri'nden, Ticaret Odaları'nda fiyatlarını almış durumdalar. Buna göre; Ramazan ayında üretilecek Ramazan pidesi Ankara İlinde 275 gramı 2, liradan, İzmir'de 300 gramı 3 lira, İstanbul'da 350 gramı 3 lira, 400 gramı 4 lira olacak. Bunların azami kilogramları 10 TL'ye geliyor. 10 liranın üzerinde değil. Bursa ilinde 200 gramı 2 lira, Kocaeli'de 370 gramı 3,5 lira, Samsun'da 470 gramı 4 lira, Sakarya ilinde 470 gramı 4 buçuk liradan satılacak. Geçen yıla bakmış olduğumuzda geçen yıla göre yüzde 8-13 arasında bir fiyat artışı mevcut. Geçen yılla bu yıl arasındaki un, maya, susam fiyatlarını karşılaştırdığımızda bunu en alt seviyede tutmaya çalıştık. 1 ay üreteceğimiz bu ramazan pidesinde alım gücünü de göz önünde tutarak bu fiyatlar belirlenmiştir. Ramazan ayındaki bu süreci halkımızla birlikte en iyi şekilde geçirmemizi temenni ediyorum. Bakanlığımızın yapmış olduğu genelgeye bütün vatandaşlarımızın uyacağını umuyorum” şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek üretiminde problem olmayacağının altını çizdi.