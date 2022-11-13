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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 77 - Fenerbahçe Gelişim: 80

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 9.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Gelişim'i ağırlayan İzmit Belediyespor karşılaşmadan 80-77 mağlup ayrıldı.



Salon: İzmit Atatürk


Hakemler: İbrahim Altıntaş, Buğra Çağatay Savaş, Kubilay Serdar Duran


İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 10, Nur Sezen Yavuz 3, Derya Kavak, Deniz Aygül 17, Betül Erkoyuncu, Kym Danae Royster 17, Candide Öztürk 1, Ezgi Manlacı 9, Kardelen Gezgin 5, Betül Pehlivan 15


Başantrenör: Hasan Fırat Okul


Fenerbahçe Gelişim: Elif İstanbulluoğlu 4, İrem Erdik 5, Doğa Adıcan 7, Ayşenaz Kurtuldum 9, Mina Dordevic 20, Sudenur Akarpa 3, Selin Rachel Gül 15, Selen İrem Baş 8, Ayşe Yılmaz 9


Başantrenör: Ömer Buharalı


1. Periyot: 15-20 ( Fenerbahçe Gelişim lehine)


Devre: 41-41


3. Periyot: 65-65

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