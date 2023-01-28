Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: İzmit Belediyespor: 78 - Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: 59

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 21.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi'ni konuk eden İzmit Belediyespor karşılaşmayı 78-59 kazandı ve galibiyet serisini 10 maça çıkardı.
Salon: İzmit Atatürk
Hakemler: Fatma Öztürk, Alper Can Bozyel, Atakan Kaymak
İzmit Belediyespor: Esma Nur Engin, Senay Zeybek 6, Nur Sezen Yavuz 9, Derya Kavak 3, Deniz Aygül 6, Candide Öztürk 16, Nuran Tutsak 6, Kardelen Gezgin 8, Betül Pehlivan 12, Gabriela Marginean 12
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş 22, Çisem İncel, Özge Gonzalez 3, Kübra Dicle 6, Ceyda Necmiye Bekar, Egesu Kurtyemez 10, Mikayla Amari Cowling 14, Lal Kahraman, Yağmur Gelmedi 1, Seda Tabakçı 1, Fatma Bengisu Ağın, Sevgi Güleç 2
Başantrenör: Mithat Özciğer
1.Periyot: 11-15 (Alanya Belediyepor Antalya Güneşi GSK lehine)
Devre: 27-27 (Beraberlik)
3.Periyot: 49-41 (İzmit Belediyespor lehine)