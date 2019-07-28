İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları nefes kesti

Kocaeli’de bulunan Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirilen Türkiye Pist Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları nefes kesti.

Kocaeli'de bulunan Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları nefes kesti.


Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Nefes kesen yarışlarda Super Grup, Maxi Grup ve Super Production olmak üzere 3 ayrı grupta ikişer yarış koşuluyor. Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen resmi antrenman turlarının ardından yarışlar başladı. 20 turluk Super Grup ve Maxi Grup yarışları ile başlayan Türkiye Pist Şampiyonası, 15 turluk Super Production Grup ilk yarışları gerçekleştirildi.


Kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışlar, Super Grup ve Maxi Grup ve Super Production Grup ikinci yarışlarının ardından son bulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.