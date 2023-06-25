Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağına 5 kategoride 31 sporcu katıldı

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapıldı. 5 ayrı kategoride 31 sporcu yarışlara katıldı.

Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve KOSDER iş birliğiyle düzenlenen yarışlar adeta nefesleri kesti. Yarışlara 5 ayrı kategoride 31 sporcu katılım sağladı. En iyi takım kupasını Atış Motorsports kazanırken kategori 1'de Sevcan Sağıroğlu, kategori 2'de Tuncer Sancaklı, kategori 3'te Burak Başlık, kategori 4'te Ümit Ülkü ve kategori 5'te Bahadır Sevinç ipi göğüsledi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdim edildi.