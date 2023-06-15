Türkiye Trap Şampiyonası'nda madalyaların tek sahibi Kağıtspor

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun düzenlediği Trap Türkiye Şampiyonası katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kürsüye ambargo koydu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, Konya'da Trap Türkiye Şampiyonası gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı sporcuları kürsüye kimseye yer vermedi. Trap Türkiye Şampiyonasında büyük erkekler kategorisinde mücadele eden Kağıtsporlu Nedim Tolga Tunçer 1., Murat İlbilgi 2., Oğuzhan Tüzün ise 3. olarak kürsüye ambargo koydu. Ayrıca bireysel mücadelenin haricinde düzenlenen Takımlar Şampiyonasında Büyükşehir Kağıtsporlu 3 sporcunun oluşturduğu mavi beyazlı takım, Türkiye takım rekoru kırarak şampiyon oldu. Genç erkek kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Hüseyin Efe Özmen yarışmada 115 puan en yüksek puanını alarak Milli Takıma girmeye hak kazandı. Mavi beyazlı sporcu Güney Kore'de gerçekleşecek Dünya Gençler Şampiyonasına ay yıldızlı formayla katılmaya hak kazandı.