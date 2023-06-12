Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ı seçim sonrasında makamında ziyaret ederek destek mesajı veren BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı hep destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılını inşa etmek için biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Büyük Birlik Partisi'nde milletvekili birinci sıra adayı olan Şerafettin Akdemir; Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek seçim sonrasında destek mesajı verdi. Küpçü ziyaretinde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı hep destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılını inşa etmek için biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız” diye konuştu.

Sosyal medya hesabından ziyaret fotoğraf paylaşan BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, "Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ı ziyaret ettik. Keyifli, vatan dolu bir sohbet oldu. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" açıklamasında bulundu.