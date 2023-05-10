Türkiye'de bir ilk: Tüm engeller bu oyunda kaldırılacak

Engelliler Haftası'nda Kocaeli'de Kılıçarslan tiyatro oyunu tüm engel gruplarına yönelik şekilde sahnelenecek. Türkiye'de ilk defa uygulanan yöntemde görme engelliler için betimleme grubu, işitme engelliler için işaret dili, bedensel engelliler için ise tekerlekli sandalyede oturma düzeni sağlanacak.

Engelliler Haftası'nda Kocaeli Şehir Tiyatroları, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirecek. Sahne aldığı her yerde büyük ilgi gören Kılıçarslan oyunu, tüm engel gruplarına yönelik çalışmalarla sahneye konulacak. Görme engelli vatandaşlar için betimleme grupları kulaklıklarla anlık aktarım yapacak. İşitme engelli vatandaşlar için oyun süresince işaret diliyle anlatım yapılacak. Bedensel engelliler için ise oturma düzeni tekerlekli sandalyelerle sağlanacak. Kocaeli Şehir Tiyatroları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşecek olan Kılıçarslan oyunu, yarın saat 19.00'da Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Sultan Kılıçarslan dönemini ele alan oyun, İskender Pala tarafından kaleme alındı. Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Doç. Dr. Meryem Gürbüz'ün danışmanlık yaptığı eserin yönetmenliğini ise Aydın Sigalı üstlendi.

“Tüm engel gruplarına yönelik bir hazırlıkla sahneleyeceğiz”

Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “Engelliler Haftası'nda, 11 Mayıs Perşembe günü saat 19.30'da Kılıçarslan oyunumuzu tüm engel gruplarına yönelik bir hazırlıkla sahneleyeceğiz. Bu Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Belki dünyada da örneği çok azdır. Çünkü tüm engel gruplarına aynı anda hitap edeceğiz. Görme engelliler için betimleme gruplarımız olacak. İşitme engelliler için işaret diliyle oyunu canlı olarak çevirisini yapacağız. Salonumuzun dizaynını bedensel engelliler için dizayn edeceğiz ve tekerlekli iskemleyle oturma düzeni sağlayacağız. Böylelikle bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kılıçarslan oyunumuzu tercih etmemizin sebebi, oldukça ilgi çeken ve çok rağbet gören bir oyunumuz. Engelli arkadaşlarımızla bu oyunumuzu paylaşmak, o günlerde o birlikteliği birlikte yaşamak istedik. O yüzden çok heyecanlıyız, mutluyuz” diye konuştu.

“Herkesin oyuna her anlamda katılmasını sağlayacağız”

Engel grupları için yapılacak çalışmalardan bahseden Sigalı, “Görme engelli arkadaşlarımız için kulaklıkla profesyonel betimleyici arkadaşımız oyun esnasında reji odasında o kulaklıklara, oyunun mizansenlerini anlatacak. Oyunun önemli kırılma anlarını betimleyecek, açılımını yapacak. Tabii ki bu arada oyunu replikli olarak dinleyecek arkadaşlarımız, efektleriyle beraber. Oldukça ilginç olacak. Tabii ki bizim için de ilginç bir deneyim bu ama çok güzel olacağını düşünüyorum. İşitme engelli arkadaşlarımız için de oyun esnasında yanda tüm oyunu işaret diliyle aktaracak arkadaşlarımız olacak. Bu arkadaşlarımızın tabii işleri biraz zor. Canlı performans yapacağız ve canlı performansla anlık çeviriler yapacaklar. Yazı dili oluşturduk. Oyunumuzda görsel anlatım da var. O görsel anlatımda bazı sahneleri yazı olarak da sahnede göstereceğiz, hayalet perdemizde. Herkesin oyuna her anlamda katılmasını sağlayacağız. Salonda oturma gruplarında da belli koltukları sökerek oralara engelsiz seyir alanı oluşturduk. Oraya tekerlekli iskemleli arkadaşlarımızı oturtup tüm engel gruplarına hizmet vermeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Salonlarımızda bu tarz dizaynların olabilmesini temenni ediyoruz”

Fikrin ortaya çıkış sürecinden de söz eden Aydın Sigalı, “Bu çok eskiden beri aklımızda olan bir düşünceydi. Nasıl yaparız diye planlıyorduk. Bu zamanda buluşmanın nedeni bir engelliler haftasına tekabül etmesi. İkincisiyse bir farkındalık oluşturmak. Bu farkındalık tiyatro salonlarının tüm kurumsal yapılarda engelli arkadaşlarımıza da hizmet edecek seviyeye çekilmesini sağlayabilmek, bunun önünü açabilmek, buna belki örnek oluşturabilmek. Çünkü ülkemizde çok sayıda engelli arkadaşımız var. Sanattan mahrum kalmamalılar, tiyatrodan mahrum kalmamalılar. Bu konuda Kocaeli Şehir Tiyatroları, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini alarak bu engelli arkadaşlarımıza bir hizmet sunmak istedi. Bunun örnek olmasını temenni ediyoruz. Salonlarımızda bu tarz dizaynların olabilmesini temenni ediyoruz. Bazı oyunlarımızın engelli arkadaşlarımızın hizmetine bu şekilde sunulmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Tiyatro engel tanımaz”

Tiyatronun engel tanımadığını dile getiren Sigalı, “Tiyatro sanatı, tüm bileşenleri içinde barındıran bir sanat dalı. Herkesin keyifle izlemesi, birtakım dersler çıkarması, heyecanına, duygusallığına komedisine ortak olması gereken bir sanat dalı. Bu anlamda engelli arkadaşlarımızın bu taleplerini hayata geçirmek bizim için çok önemli. Herkesi tiyatroya bekliyoruz çünkü tiyatro engel tanımaz” dedi.