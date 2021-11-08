Türkiye'de internet ortamında 17,77 milyar dolarlık harcama yapılmış

Kocaeli'de düzenlenen siber güvenlik eğitiminde, Türkiye nüfusunun yüzde 90,8'inin mobil cihaz kullandığı ve toplamda 17,77 milyar dolarlık harcamanın internet üzerinden yapıldığı açıklandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "2. Bilişim Günleri Etkinliği" kapsamında siber güvenlik konusu ele alındı. Eğitim, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde siber güvenlik alanında sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vekili Kayıhan Altınöz ile Siber Güvenlik Şubesi Koordinatörü Doğan Elmacıoğlu tarafından verildi. Elmacıoğlu, Türkiye nüfusunun yüzde 76,3'ünün şehirde yaşadığını, yüzde 90,8'inin mobil cihaz kullandığını, yüzde 77,7'sinin internet kullandığını ve yüzde 70,8'inin ise aktif sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirtti. 16-64 yaşları arasında olanların yaklaşık 8 saat internette gezindiğini kaydeden Elmacıoğlu, bu sürenin 2,5 saatinde görüntü izlenildiğini, 2 saatin de de sosyal medyanın takip edildiğini söyledi. Aynı zamanda eğitimde, vatandaşların internet üzerinden 1 saat elektronik kitap okuduğu, 1 saat müzik dinlediği ve geri kalan 1 saatinde de oyun oynadığı açıklandı.

Doğan Elmacıoğlu, seyahat ve konaklama için 5,79 milyar, giyim için 4,72 milyar, elektronik ve cihazlar için 2,43 milyar, yeme ve kişisel bakım için 825 milyon, mobilya için 1,26 milyar, oyuncak ve hobiler için 2,07 milyar, dijital müzik için 119 milyon ve video oyunları için 569 milyon dolar harcama yapıldığından bahsetti. Elmacıoğlu, toplamda 17,77 milyar dolarlık harcamanın internet üzerinden yapıldığı bilgisini verdi.