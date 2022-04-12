Türkiye'nin en uzun doğa turizmi parkurları Kocaeli'de

Proje çerçevesinde Türkiye'nin en uzun doğa turizmi parkurlarına sahip ili Kocaeli oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğa yürüyüş ve bisiklet parkurlarının sayısını artırmak için "Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları" projesini hayata geçirdi. Proje ile bin 500 kilometrelik doğa turizmi parkurları uzunluğu, 2 bin 500 kilometrenin üzerine çıkarıldı. Proje çerçevesinde Türkiye'nin en uzun doğa turizmi parkurlarına sahip ili Kocaeli oldu. Zambak Yolu, Samanlı Dağları, Samanlı geçişi, Sardala Koyu Doğa Turizm Parkuru, Kargalı Şelalesi gibi alternatif parkurların yanı sıra Yörük Yolu, 1864 Sürgün Yolu gibi kültür rotaları, kentin zengin doğa yürüyüş parkurlarına eklendi.

Tüm parkurların isimleri, haritaları ve GPS rotalarının yer aldığı Wikiloc uygulamasında doğa turizm parkurları içinde bir hesap oluşturuldu. Hesap içerisinde parkurlar üzerindeki; turistik yerler, manzara noktaları, mevsimsel koşullar, su durumu, zorluk derecesi, güzergah bilgileri, zeminin eğim durumu, konaklama olanakları gibi bilgiler de yer alıyor. Wikiloc hesabı ile parkurların uluslararası arenada tanınırlığı sağlanarak ayda 13 bin uluslararası kullanıcıya erişim sağlanıyor. Bunun yanı sıra parkurların başında yer alan parkur haritalarındaki kare kod okutularak parkurun takip edilmesine de olanak sağlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda lansmanı gerçekleştirilen Kocaeli Turizm Master Planı çerçevesinde; Kocaeli'nin doğa turizminde markalaşması ve alternatif doğa sporlarına ev sahipliği yapması hedefleniyor. Bu bağlamda plan içerisinde; parkurlara alternatif türlerde rotaların eklenmesi ve hedef kitle odaklı tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili stratejiler yer alırken, bir yandan da konuyla ilgili çalışmaların başladığı biliniyor.