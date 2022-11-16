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Türkiye'nin ilk yerel çevrimiçi çarşısında toptan alışveriş

Doğa ve insan dostu ürünlerin yer aldığı, aynı zamanda Türkiye’nin ilk yerel ve çevrimiçi çarşısı olma özelliğini taşıyan İzmit Çarşısı’nda, ilk toptan alışveriş gerçekleştirildi.

Doğa ve insan dostu ürünlerin yer aldığı, aynı zamanda Türkiye'nin ilk yerel ve çevrimiçi çarşısı olma özelliğini taşıyan İzmit Çarşısı'nda, ilk toptan alışveriş gerçekleştirildi.


Kadınların güçlenmesi ve yerel kalkınmayı sağlamak amacıyla, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen İzmit Çarşısı'nda ilk toptan alışveriş gerçekleştirdi. Tüketiciler, toptan alışverişin yanı sıra çarşıdan perakende alışveriş de yapılabiliyor. İzmit Çarşısı'nda üreticiler, hammaddelerini toptan alışveriş özelliği sayesinde birbirlerinden karşılayabiliyorlar. Bu özellik ile tüketiciler de, ihtiyaç durumunda toptan alışverişlerini teklif usulü ile İzmit Çarşısı'ndan yapabilecek. Alıcı, üreticiye ürün sayfası üzerinden toptan bir teklif sunarak dönüş bekleyebilecek.

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