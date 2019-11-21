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Türkülerle engellerini aştılar

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde konser verdi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde konser verdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından engellilere eğitim, istihdam, sporla rehabilitasyon, sosyal ve kültürel etkinlikler yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda farklı engel grubundan engelli vatandaşların yer aldığı Engelsiz Sanat Topluluğu korosu muhteşem bir konser verdi. Kocaeli'nin farklı ilçelerinde farklı meslek gruplarına mensup 16 engelli koristten oluşan Engelsiz Sanat Topluluğu Türk Halk Müziği Korosu, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde dinleyenleri büyüledi. Engelsiz Sanat Topluluğu'nun çalışmalarına 12 kişilik orkestra eşlik etti.


Düzenlenen konsere katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak konser sonunda orkestra şefi Zeki Aygör'e de bir çiçek takdim ederek organizasyonda emeği geçenleri kutladı.

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