TÜSİKON'dan asgari ücret açıklaması

2021 yılı için belirlenen yeni asgari ücreti değerlendiren TÜSİKON Başkanı Orhan Beşiktepe, "Üretici, sanayicilerimiz ve çalışan insanlarımız açısından mağdur edilmeyecek düzeyde olumlu bir ücret olmuştur" dedi.

TÜSİKON (Türkiye Üreticiler ve Sanayiciler Konfederasyonu) Başkanı Orhan Beşiktepe asgari ücret hakkında çalışan insanlar açısından mağdur edilmeyecek düzeyde bir ücret olduğunu belirtti. 2021 yılı için belirlenen asgari ücreti değerlendiren Beşiktepe, “Ülkemizdeki geçim şartları ve Dünyanın da etkisi içerisinde bulunduğu pandemi süreci dikkate alınarak asgari ücret belirleme komisyonu tarafından belirlendi. Belirlenen asgari ücret, ülkemizde bulunan üretici, sanayicilerimiz ve çalışan insanlarımız açısından mağdur edilmeyecek düzeyde olumlu bir ücret olmuştur. Özellikle salgın dönemi sürecinde kısa çalışma ödeneğinin devreye alınması ve esnafımıza destek paketlerinin peş peşe açıklanması, çalışanımızı ve işverenimizi ayakta tutmuştur. Ülkemiz için yapılan kötü senaryoları bertaraf etmiş gelecek yıllar içinde umut olmuştur. İşveren ve çalışanımız arasında güvenin ve çalışma huzurunun sağlanmasında büyük destekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfü Elvan ve emeği geçen sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara katkılarından dolayı işveren ve çalışanımız adına teşekkür ederiz. Bu asgari ücret çalışmasının 2021 yılı için ülkemiz, çalışanımız ve işverenlerimiz adına hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.