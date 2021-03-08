TÜSİKON'un kadın kolları başkanlıkları açılacak

Türkiye Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu ( TÜSİKON ) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, "Bu günün anlamına özel 81 ilde kadın kolları başkanlıklarımızı açıyoruz" dedi.

Orhan Beşiktepe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaparak, günün anlam ve önemine değindi. Beşiktepe, "Kadın olmanın mana ve önemi üzerine bir kez daha düşünmek için eşsiz bir fırsat sunan anlam yüklü bir günün içindeyiz. Toplumun her kesiminde ve üstlendikleri her görevde takdire şayan bir şekilde sorumluluklarını yerine getiren kadınlarımıza çok şey borçlu olduğumuz bir gerçektir. TÜSİKON olarak bu sorumluluğun bilincinde kadın girişimcilerimize iş imkanı sağlamak amacıyla 81 ilde açacağımız kadın kolları başkanlığımızda görev almak için tüm kadınlarımızı kadinkollari@tusikon.org mail adresine müracaatlarını bekliyoruz" dedi.

Kadının toplumda hak ettiği yeri alması gerektiğini kaydeden Beşiktepe, "Kadına karşı şiddetin önlenmesi, kadınların çalışma hayatına girmesi, siyasete katılması ve eğitim imkânlarının artırılması için birçok önemli çalışmalar yapılmıştır. Bugün kadınlarımızın değişik sektörlerde statü sahibi olarak temsil edildiğini görmekten gurur duyuyoruz. Bu duygularla, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, kadınlarımızın sorunlarının değil, başarılarının konuşulduğu bir gün olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.