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Tüysüzler'e hatıra ormanı yapıldı

İzmit Belediyesi ile Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası ortaklığında Tüysüzler Mahallesi’nde hatıra ormanı yapıldı.

İzmit Belediyesi ile Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası ortaklığında Tüysüzler Mahallesi'nde hatıra ormanı yapıldı.


İzmit Belediyesi ile Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası ortaklığında hatıra ormanı oluşturuldu.


Tüysüzler Mahallesi'nde oluşturulan hatıra ormanına yüzlerce fidan dikildi. Daha yeşil bir İzmit sloganıyla oluşturulan hatıra ormanına mavi atlas sediri, fıstık çamı ve ıhlamur dikildiğini söyleyen yetkililer, “Yakın bir gelecekte dikilen bu fidanlar büyüyüp bölge küçük bir orman olacak. Fidan dikmek kadar dikilen fidanların korunması da önemli” dediler.

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