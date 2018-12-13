Tuzlama ekipleri kar için hazır bekliyor

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle Körfez'in tepe noktalarında karla mücadele için hazır bekledi ve yağış sonrası bölgede tuzlama çalışması yaptı.

Hafta içi itibariyle Körfez'in üst noktalarında etkisini gösteren kar yağışı için Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan tuzlama ekibi, 24 saat görev başındaydı. İş makineleri, greyder, kanal açma aracı, saha takip aracı karla mücadele için hazır beklerken, yağışın etkili olduğu anlarda tuzlama çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, İlimtepe, Kalıcı Konutlar, Yukarı Hereke ve köyler olmak üzere dört noktada 24 saat boyunca hazır beklerken, İlimtepe bölgesinde bulunan tuz depolama alanından da diğer bölgelere sevkiyat gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, meteorolojiden gelen veriler ile birlikte çalışma yürüttüklerini ve her türlü önlemin alındığını ifade ettiler.