TVF 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 3 - Ziraat Bankkart:0

TVF Erkekler 1.
Ligi A Grubu'nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde karşılaştığı Ziraat Bankkart'ı 25-18, 25-21, 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Salon: Şampiyon Hasan Gemici
Hakemler: Hamit Özdamar, Serap Kuka
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Kadir Bircan, Metin Baran Taşkıran (Onur Saygın), Hakan Kemerli, Yiğit Kaan Özkan (Numan Aksoy), Tunç Ayhan, Murat Çakmak, Mertcan Akın (L)
Başantrenör: Yahya Tanta
Ziraat Bankkart: Mustafa Cervatoğlu (Oğuzhan Emir Oğuz), Eray Kursav (Aykut Gedik), Ali Tanç, Celalettin Fedakar (Hilmi Şahin), Alper Omurca, Egecan Avcıl (Alp Kayra Aydın), Berk Özyalçın (L)
Başantrenör: Görkem İsgüzar
Setler: 25-18, 25-21, 25-22
Süre: 76 dakika (24, 27,25 )