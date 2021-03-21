İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TVF 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 3 - Ziraat Bankkart:0

TVF Erkekler 1.

Ligi A Grubu'nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde karşılaştığı Ziraat Bankkart'ı 25-18, 25-21, 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.



Salon: Şampiyon Hasan Gemici


Hakemler: Hamit Özdamar, Serap Kuka


Kocaeli BŞB Kağıtspor: Kadir Bircan, Metin Baran Taşkıran (Onur Saygın), Hakan Kemerli, Yiğit Kaan Özkan (Numan Aksoy), Tunç Ayhan, Murat Çakmak, Mertcan Akın (L)


Başantrenör: Yahya Tanta


Ziraat Bankkart: Mustafa Cervatoğlu (Oğuzhan Emir Oğuz), Eray Kursav (Aykut Gedik), Ali Tanç, Celalettin Fedakar (Hilmi Şahin), Alper Omurca, Egecan Avcıl (Alp Kayra Aydın), Berk Özyalçın (L)


Başantrenör: Görkem İsgüzar


Setler: 25-18, 25-21, 25-22


Süre: 76 dakika (24, 27,25 )

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.