TVF Erkekler 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 0 - Saint Joseph: 3

TVF Erkekler 1.
Ligi A Grubu'nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Saint Joseph'e 19-25, 22-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.
Salon: Şampiyon Hasan Gemici
Hakemler: Adem Türkmen, Özgür İbrahim Özçınar
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Metin Baran Taşkıran, Onur Saygın, Tunç Ayhan, Yiğit Kaan Özkan, Hakan Kemerli, Samet Hüseyinoğlu, Mertcan Akın (L), Murat Çakmak, Numan Aksoy, Kadir Bircan
Antrenör: Yahya Tanta
Saint Joseph: Umut Durur, Erhan Hamarat, Halit Kurtuluş, Christoper Hoag, Emircan Aydın, Enis Ali Ay, Ata Çolak (L), Emre Çevik, Batuhan Arcan, Gökcen Yüksel, Eren Taylan
Antrenör: Burak Olcay
Setler: 19-25, 22-25, 21-25
Süre: 77 dakika (23, 28,26 )