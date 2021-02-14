İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TVF Erkekler 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 0 - Saint Joseph: 3

TVF Erkekler 1.

Ligi A Grubu'nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Saint Joseph'e 19-25, 22-25 ve 21-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.



Salon: Şampiyon Hasan Gemici


Hakemler: Adem Türkmen, Özgür İbrahim Özçınar


Kocaeli BŞB Kağıtspor: Metin Baran Taşkıran, Onur Saygın, Tunç Ayhan, Yiğit Kaan Özkan, Hakan Kemerli, Samet Hüseyinoğlu, Mertcan Akın (L), Murat Çakmak, Numan Aksoy, Kadir Bircan


Antrenör: Yahya Tanta


Saint Joseph: Umut Durur, Erhan Hamarat, Halit Kurtuluş, Christoper Hoag, Emircan Aydın, Enis Ali Ay, Ata Çolak (L), Emre Çevik, Batuhan Arcan, Gökcen Yüksel, Eren Taylan


Antrenör: Burak Olcay


Setler: 19-25, 22-25, 21-25


Süre: 77 dakika (23, 28,26 )

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.