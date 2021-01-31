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TVF Erkekler 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 0 - Jeopark Kula Belediyespor:3

TVF Erkekler 1.

Ligi A Grubu'nda Kocaeli BŞB Kağıtspor evinde ağırladığı Jeopark Kula Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.



Yer: Şampiyon Hasan Gemici


Hakemler: Adem Türkman, Yasin Yıldız


Kocaeli BŞB Kağıtspor: Metin Baran Taşkıran, Tunç Ayhan, Murat Çakmak, Kadir Bircan, Selim Sultan Arıman, Hakan Kemerli, Mertcan Akın (L), Samet Hüseyinoğlu, Numan Aksoy, Onur Saygın


Başantrenör: Yahya Tanta


Jeopark Kula Belediyespor: Eneshan Can, Hilmi Kaan Çiçek, Fatih Uslu, Kaan Susam, Umut Şahin, Alp Ali Çayır, Muhammed Aray (L), Özgür Murat Deniz,


Başantrenör: Fuat Dokgöz


Setler: 26-28, 20-25, 23-25


Süre: 91 dakika (30, 33, 28)

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