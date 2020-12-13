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TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor:1 - Düzce GSK: 3

TVF Erkekler Voleybol 1.

Ligi A Grubu'nda Kocaeli BŞB Kağıtspor evinde ağırladığı Global Connect Travel Düzce GSK'ya 18-25, 20-25, 25-20, 31-33'lik setlerle 3-1 mağlup oldu




Salon: Şampiyon Hasan Gemici


Hakemler: Ahmet Bülent Kırmızı, Yıldız Yasin


Kocaeli BŞB Kağıtspor: Metin Baran Taşkıran, Tunç Ayhan, Murat Çakmak, Kadir Bircan, Hakan Kemerli, Mertcan Akın (L), Samet Hüseyinoğlu, Onur Saygın, Yiğit Kaan Özkan,


Antrenör: Yahya Tanta


Düzce GSK: Kerem Can Acar, Berke Can Bıldırcın, Onur Kaba, Sencer Ürer, Alperen Aydın, Berke Dalay, Recep Akbayrak (L), Ahmet Zümrüt, Muhammet Delibaş, Doruk Daioğlu (L)


Antrenör: Gökhan Sarıbaş


Setler: 18-25, 20-25, 25-20, 31-33


Süre: 111 dakika (23, 28, 26, 34)

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