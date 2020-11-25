TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 2 - Konya Büyükşehir Belediyespor: 3

TVF Erkekler Voleybol 1.
Ligi'nde 5. hafta erteleme maçında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Konya Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.
Yer: Hasan Gemici
Hakemler: Serap Kuka, Yasin Yıldız
Kocaeli BŞB Kağıtspor : Metin Baran Taşkıran (L), Tunç Ayhan, Onur Saygın, Mertcan Akın (L), Kadir Bircan, Hakan Kemerli, Kaan Yiğit Özkan, Ömer Faruk Angel
Antrenör: Yahya Tanta
Konya Büyükşehir Belediyespor: Halit Ugan, Ramis Özgür Ali, Fikri Berber, Yasin Baysal, Tarık Öztekin, İsa Karatekin, Fatih Yorumez (L), Serkan Koçak (L), Berkan Gecekuşu
Antrenör: Rasim Acar
Setler: 25-15,25-20,22-25, 23-25- 14-16
Süre: 116 dakika (22-26-25-27-16)