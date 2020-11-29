İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 3 - Halkbank: 0

TVF Erkekler Voleybol 1.

Ligi A Grubu'nda Kocaeli BŞB Kağıtspor evinde ağırladığı Halkbank'ı 25-16, 26-24 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.



Yer: Şampiyon Hasan Gemici


Hakemler: Yasin Yıldız, Selim Gülhan


Kocaeli BŞB Kağıtspor : Tunç Ayhan, Samet Hüseyinoğlu, Mertcan Akın (L), Metin Baran Taşkıran, Selim Sultan Arıman, Hakan Kemerli, Onur Saygın, Kadir Bircan, Kaan Yiğit Özkan, Kadir Bircan


Başantrenör: Yahya Tanta


Halkbank: Mustafa Selçuk Uyar, Berkay Yavuz, Batuhan Aydın, Batın Yiğit Büberci, Ömer Burak Şimşek (L), Murat Fatih Örnek, Doğukan Kuyucu, Buğra Yahyaoğlu, Burak Seçilmiş, Murat Cıloğulları, Abdurrahman Tolgahan Toy, Mehmet Oktar, Metin Teközgen, Arda Yeşildağ (L)


Başantrenör: Erdi Demir


Setler: 25-16, 26-24, 25-20


Süre: 73 dakika (22- 27-24)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.