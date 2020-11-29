TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 3 - Halkbank: 0

TVF Erkekler Voleybol 1.
Ligi A Grubu'nda Kocaeli BŞB Kağıtspor evinde ağırladığı Halkbank'ı 25-16, 26-24 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Yer: Şampiyon Hasan Gemici
Hakemler: Yasin Yıldız, Selim Gülhan
Kocaeli BŞB Kağıtspor : Tunç Ayhan, Samet Hüseyinoğlu, Mertcan Akın (L), Metin Baran Taşkıran, Selim Sultan Arıman, Hakan Kemerli, Onur Saygın, Kadir Bircan, Kaan Yiğit Özkan, Kadir Bircan
Başantrenör: Yahya Tanta
Halkbank: Mustafa Selçuk Uyar, Berkay Yavuz, Batuhan Aydın, Batın Yiğit Büberci, Ömer Burak Şimşek (L), Murat Fatih Örnek, Doğukan Kuyucu, Buğra Yahyaoğlu, Burak Seçilmiş, Murat Cıloğulları, Abdurrahman Tolgahan Toy, Mehmet Oktar, Metin Teközgen, Arda Yeşildağ (L)
Başantrenör: Erdi Demir
Setler: 25-16, 26-24, 25-20
Süre: 73 dakika (22- 27-24)