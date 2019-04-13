U19 şampiyonları kupa sevinçlerini Başkan Kocaman'la paylaştı

M.Mustafa Kocaman'a getirdiler.

U19 Türkiye Şampiyonasında Kocaeli'yi temsil edecek olan Kartepe Belediyespor Kulübü şampiyonluk sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman'ı ziyaret etti. Başaranspor'u 9-0 yenerek Kocaeli'ni Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan Kartepe Belediyespor oyuncuları ve yönetimi, başarılarının mutluluğunu Başkan Kocaman ile paylaştılar. Gençleri elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Belediye Başkanı Av.Kocaman “Gençlerimizin başarısı bizleri gururlandırmaktadır. Kartepe Belediyespor'un Türkiye Şampiyonasında başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Bütün dualarımız ve desteğimiz sizinledir. İnşallah Türkiye Şampiyonluğu'nu kutlamak nasip olur” dedi.