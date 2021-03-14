Üç ilçede 4 bin 900 metreküp su depolanacak

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte ani yağışlar ile yer yer kuraklıklar yaşanıyor. Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü de yaşanan kuraklık etkisine karşı Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde muhtelif kapasitede toplam 20 adet yeni içme suyu deposu inşa edecek. İhalesi tamamlanan proje kapsamında 2 bin ile 50 metreküp arasında olmak üzere toplam 20 adet depo ile 24 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı inşa edilecek. 2022 yılının son aylarında tamamlanacak yeni depolar yaklaşık 24 milyon liraya mal olacak. Yeni depolar ile toplam 4 bin 900 metreküp su depolanacak.

Proje kapsamında, Başiskele ilçesinde 6 depo inşa edilecek. Depolar, ilçeye bağlı Servetiye Karşı mahallesinde 100 metreküp, Aksığın mahallesinde 100 metreküp, Kazandere mahallesinde 3 adet 50 metreküp ve Kirazpınar mahallesinde 100 metreküp olarak inşa edilecek. Ayrıca, depoların şebekeye bağlantı çalışması kapsamında 8 bin 600 metre uzunluğunda içme suyu hattı yapılacak. Gölcük ilçesinde de 7 adet çeşitli kapasitede içmesuyu deposu inşa edilecek. Depolar, ilçeye bağlı Ulaşlı mahallesinde bin metreküp, Halıdere mahallesinde 2 bin metreküp, Ayvazpınar mahallesinde 100 metreküp, Sofular mahallesinde 50 metreküp, Lütfiye mahallesinde 100 metreküp, Hamidiye mahallesinde 100 metreküp ve Mesruriye mahallesinde 50 metreküp kapasiteli yapılacak. Proje kapsamında ilçede 6 bin 900 metre uzunluğunda içmesuyu hattı da inşa edilecek.

Karamürsel ilçesinde de, proje kapsamında, 7 adet çeşitli kapasitede depo inşa edilecek. Depolar, ilçenin kırsal bölgelerinde yer alan Hayriye mahallesinde 300 metreküp, Kadriye mahallesinde 50 metreküp, Akpınar mahallesinde 100 metreküp, Tahtalı mahallesinde 50 metreküp, Kızderbent mahallesinde 300 metreküp, Suludere mahallesinde 50 metreküp ve Çamdibi mahallesinde 100 metreküp olarak inşa edilecek. Ayrıca, 8 bin 500 metre uzunluğunda içmesuyu bağlantı hattı da inşa edilecek.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte bölgede dönem dönem kuraklıklar yaşandığını hatırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinin kırsal bölgelerinde yeni yapılacak depoların bölgede yaşayan insanların içme suyu ihtiyacını depolayacağını söyledi. Proje kapsamında çeşitli kapasitede 20 ayrı depo inşa edileceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaklaşık 24 milyon liraya mal olacak depoların bölgelerde yaşayan vatandaşlar için hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, ”Mutlu şehir Kocaeli için çalışıyoruz. Bundan dolayı da insanımız için yatırımlarımızı programlıyor ve inşa ediyoruz” dedi.