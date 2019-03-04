Ücretsiz binişlere Büyükşehir desteği

Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclisinde aldığı devrim niteliği taşıyan karar ile hem ücretsiz kart sahibi vatandaşları hem de Taşıma Kooperatifleri'ni sevindirdi.

İndirimli, aktarmalı ve eksik kalan ücretsiz biniş destek ödemesinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesince ödenmesi Şubat ayı Meclisi'nde kararlaştırıldı. Karar gereği artık her ay ücretsiz taşınan yolcular için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenen 1000 TL'lik gelir desteğini aşan Taşıma Kooperatiflere, taşıdıkları ücretsiz kartlı vatandaşlar hesaplanarak geri kalan ücret Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek. Böylelikle ücretsiz seyahat kartıyla binen her bir vatandaşın yolculuk ücreti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce ödenmiş olacak.

Toplu taşıma esnaflarının ulaşım hizmetlerini aksatmadan daha kaliteli hizmet için 2019 yılı süresince taşımacılara yapılacak indirimli, aktarmalı ve eksik kalan ücretsiz biniş destek ödemesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasıyla ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu'nun raporu Büyükşehir oy birliği ile onaylandı. Yapılan bu düzenlemeye istinaden toplu taşıma faaliyeti yapan birlik, Büyükşehir Belediyesi'nin mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için yıllık yaklaşık 10 milyon TL ödeme yapacak. Kocaeli'de 2 bin 209 halk otobüsü, 400 belediye otobüsü hizmet veriyor.

Yeni uygulamayla; Kocaeli genelinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüslerinin küçük olması göz önüne alındığında taşınan tüm yolcuların ücretli seyahat etmeleri, taşımacı esnafın maddi kaygılarını ortadan kaldıracak. Özellikle engelli, 65 yaş ve üzeri ücretsiz seyahat kartı sahibi vatandaşlarımızın özel halk otobüsü işletmecileriyle yaşadıkları nahoş diyaloglar da ortadan kalkmış olacak. Yeni uygulamanın düzenli işleyebilmesi için ücretsiz seyahat kartı sahiplerinin ve özel halk otobüsü işleticilerinin, ücretsiz kartların validatörlere okutulmasına özen göstermeleri gerekiyor.