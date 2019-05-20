Ücretsiz Spor Okulları'nda kayıtlar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yaz tatilini spor yaparak değerlendirmeleri için 12 ilçenin tamamında faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında yaz sezonu başlıyor. Ücretsiz kurslar için başvurular başladı. 12 ilçede devam edecek yaz sezonunda ilk ve ortaokul yaş aralığındaki çocuklar, atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, güreş, izcilik, masa tenisi, satranç, voleybol, yüzme olmak üzere 10 branşta ücretsiz spor yapma imkanı bulacak.

Alanında uzman 60 antrenörün görev yapacağı yaz sezonunda; öğrencilerin kötü alışkanlıklarından uzaklaştırılmasını, serbest zamanlarını değerlendirmesini, sağlıklı bireyler olarak yetişmesini ve yetenekli öğrencilerin tespit edilmesini amaçlanıyor.