Ücretsiz Spor Okullarında kış sezonu sona eriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı spor tesisleri, yıl boyunca ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara hizmet veriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin Kocaeli'nin dört bir yanında sporun tabana yayılması hedefiyle 2012 yılında spor tesislerinde başlattığı “Ücretsiz Spor Okulları Projesi”nin bu yılki kış spor okulları sona eriyor. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara hizmet veren Ücretsiz Spor Okulları'nda 117 tesiste kesintisiz spor hizmeti veriliyor.

Kış aylarında 117 tesiste gerçekleştirilen ve 33 bin öğrencinin katıldığı Ücretsiz Spor Okulları kış sezonun sona ermesi ile birlikte yaz spor okulları sezonu başlayacak. 12 ilçede 117 tesiste gerçekleşen ücretsiz spor eğitimlerinden 33 bin öğrenci yararlandı. 169 spor eğitmenin katıldığı eğitimlerde öğrenciler, 10 branşta spor eğitimini ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Hafta içi okul saatleri dışında ve hafta sonu ilk ve ortaokul yaş grubu çocuklar atletizmden yüzmeye, jimnastikten masa tenisine kadar 10 branşta 169 uzman eğitmen eşliğinde eğitim görüyor. Ücretsiz Spor Okulları kış sezonunda şu ana kadar 33 bin öğrenci spor eğitimi aldı.