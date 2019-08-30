Ücretsiz Spor Okulları'ndan Milli Takım'a

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin sporun tabana yayılması hedefiyle 2012 yılında hayata geçirdiği ‘Ücretsiz Spor Okulları' projesi yetenekli gençler için fırsat olmaya devam ediyor. 4 yıldır Ücretsiz Spor Okulları Basketbol kurslarına katılan İzmit Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencisi Yaren Kayıkkol, U14 Yıldız Kız Basketbol Milli Takım kadrosuna davet edildi.

4 yıl önce henüz 5.sınıf öğrencisiyken Ücretsiz Spor Okulları projesiyle tanıştığını söyleyen Yaren Kayıkkol, o günden sonra basketbol sporuna bir ilgi duyduğunu belirterek 4 yıl içinde aksatmadan basketbol kurslarına devam ettiğini söyledi. Basketbol sporunu Ücretsiz Spor Okulu belletmenleri sayesinde günden güne daha çok sevdiğini ifade eden Yaren Kayıkkol, Ücretsiz Spor Okulları'nın Milli Takım kapılarını kendisine açtığını belirtti.

Ücretsiz Spor Okulları projesinin kendi yaş grubu için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Kayıkkol, “Okullarımızda spor aktiviteleri için yeterli alan bulamıyoruz. Ama spor okulları bu konu da bizim için çok iyi bir alternatif, buradaki belletmenler bizimle özelikle ilgileniyor. Merak duyduğumuz sporları burada ki belletmenlerimizden öğreniyoruz. Yaklaşık dört yıldır Ücretsiz Spor Okulları'nda Halim Hocayla çalışıyorum. Halim Hoca, sportif anlamda bana çok yardımcı oldu. Milli Takıma seçildiğim için çok mutluyum. Birçok sporcunun hayalini süsleyen Milli Takım kampına davet edildim. Bu inanılmaz mutluluk veren bir durum. İleride daha iyi yerlere gelip kendi şehrimi daha büyük platformlarda temsil etmek isterim. Bunun için çok çalışacağım ve en iyisini yapmaya çalışacağım” dedi.

Ücretsiz Spor Okulları Projesi'ni hayata geçirdiği için özelikle Büyükşehir Belediyesi'ne ve spor okulları yetkililerine çok teşekkür ettiğini belirten Kayıkkol, “Umarım bu şekilde daha çok başarı sağlarız. Spor Okulları ilerleyen zamanlarda Milli Takım'a çok daha fazla sporcu yollayacak” şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, sporun tabana yayılması hedefiyle 2012 yılında Ücretsiz Spor Okulları Projesi'ni hayata geçirdi. İlkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara hizmet veren ücretsiz Spor Okulları'nda voleybol, basketbol, izcilik, masa tenisi, yüzme, atletizm, satranç, badminton, güreş ve jimnastik branşlarında eğitim veriliyor. 12 ilçede ve spor tesislerinde haftanın her günü faaliyet gösteren ücretsiz Spor Okulları, Kocaelili çocuklar için yeni dönemde yine aktif olacak.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü geleneksel okçuluk branşı Kütahya'nın Germiyan ilçesinde yapılacak olan 5. Germiyan Geleneksel Türk Oyunları Festivaline katılacak. Kütahya Belediyesi ve Dünya Etno Spor Konfederasyonu'nun da katkılarıyla düzenlenen festival, 30 Ağustos tarihinde Kütahya Valilik Binası önünden kortej ile başlayacak ve 1 Eylül tarihine kadar sürecek. Büyükşehirli geleneksel okçular, menzil, puta ve darp kategorilerinde birincilik için mücadele edecek. 28 sporcu ile müsabakalara katılacak olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcuları, Seka Sporcu Eğitim Merkezi içerisinde bulunan Geleneksel Okçuluk Talimgahı'nda sıkı bir kamp dönemi geçirdi.