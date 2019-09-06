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UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - İngiltere: 3 (Maç sonucu)

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3.

Grup'taki 4. maçında Kocaeli'de İngiltere ile karşılaşan Ümit Milli Futbol Takımı sahadan 2-3 mağlup ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Orkun'un kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Mert Müldür, attığı şutla Aaron'un solundan topu filelerle buluşturarak milli takımı öne geçiren golü attı. 2-1


65. dakikada Morgan White'nin uzaktan sert şutu kaleci Altay'ın solundan az farkla auta çıktı.


73. dakikada Phil Fedon'ın sağ kanattan defansın arkasında verdiği pasla buluşan Eddie Nkeitah kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-2


74. dakikada ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Reis Nelson'un vuruşu kaleci Altay'ın ayaklarından sekerek ağlarla buluştu. 2-3


93. dakikada Eddie'nin kaleci Altay'ın üzerinden aşırttığı topu Hüseyin Türkmen uzaklaştırdı.



Stat: Kocaeli


Hakemler: Luis Godinho, Rui Miguel Martins Rsenmde Teixeira, Bruno Miguel Alves Jesus


Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Hüseyin Türkmen, Berat Ayberk Özdemir (İlker dk. 81), Doğukan Sinik (Hüseyin Atakan Üner dk. 70), Orkun Kökçü, Halil Dervişoğlu, Berkay Özcan (Muhayer dk. 44), Ahmet Kutucu, Cemali Sertel, Ravil Tagır


Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Abdurrahim Dursun, Özer Özdemir, Rametullah Barişberk, Cenk Özkaçar, Murat Sağlam


Teknik Direktör: Vedat İnceefe


İngiltere: Aaron Ramsdale, Maximillian Aarons, Jonathan Panzo, Trevoh Chalobah, Tom Devies, Reiss Nelson (Rhain Brewster dk. 79), Morgan Gibbs-White (Ben Godfrey dk. 81 ?), Eddie Nketiah, Phil Foden, Steven Sessegnon (Mason Greenwood dk. 58), Marc Guehi


Yedekler: Ellery Balcombe, Pöar Richards, Pliver Skipp, Todd Cantwell, James Justin, Eberchi Eze


Teknik Direktör: Aidy Boothroyd


Goller: Eddie Nketiah (dk. 4 ve 73), Reis Nelson (dk. 74) (İngiltere), Doğukan Sinik (dk. 25), Mert Müldür (dk. 50) (Türkiye)


Sarı kartlar: Tom Davies, Maximillian (İngiltere)

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