UKOM ile vatandaşın gözü arkada kalmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Daire Başkanlığı Kara Ulaşım Müdürlüğü bünyesinde 2012 yılında kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOM), 7/24 denetim ve takip prensibiyle çalışıyor. 2019 yılının başlarında yeni yerine geçen UKOM, son teknolojik donatılarla daha kaliteli ve güvenli ulaşım için anlık olarak toplu taşıma araçlarını denetliyor. Önemli noktalara yerleştirilen kameralar ile sürekli takip edilen, vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale yapılan merkezde, trafik güzergahlarındaki olumsuzluklar ile geri dönüşler çözüm odaklı ve hızlı gerçekleşiyor.

15 kişilik ekibin çalıştığı merkezde 365 hat üzerinde bulunan 730 güzergah, kameralarla 7/24 takip ediliyor. Gerekli görülen durumlarda da merkezden güzergahlar üzerinde çalışan ve 21 kişiden oluşan Ulaşım Denetleme Ekipleri ile telsizle bağlantı sağlanıp gerekli ikazlar birebir şoförlere iletiliyor. Denetim Şefliği'ne bağlı saha ekipleri ve 153 Çağrı Merkezi ile koordineli çalışan UKOM tarafından araç çalışma saatleri, güzergah kontrolleri ve durak giriş çıkışları sürekli takip edilerek olası ihlallere anında müdahale ediliyor.

Güzergahlar üzerinde seyir halinde olan kooperatiflere bağlı 2 bin 200 halk otobüsü ve 387 Büyükşehir Belediyesi otobüslerini gün boyunca izleyen ekipler, başta sefer saatleri olmak üzere şoförlerin kılık kıyafeti, yolculara karşı takındıkları tavır konularını ele alıyor. Hizmet kalitesinin ve vatandaş memnuniyetinin arttırılması için UKOM tarafından yapılan kontroller, elektronik ücret toplama ve araç takip sistemi ile araçların içinde bulunan kameralar aracılığıyla anlık yapılıyor. Ayrıca şehrin önemli noktalarında bulunan MOBESE kameralar ile de trafik yoğunluğu ve trafikte ulaşımı aksatacak sorunları izleyen UKOM, gerekli gördüğü durumlara anında müdahale edebiliyor.

UKOM birimi bünyesindeki personel tarafından yapılan denetimler ile toplu taşıma kontrol altında tutuluyor. Vatandaşın mağduriyeti söz konusu olan konular ile ilgili yönetmelikler dahilinde, ihlali tespit edilen araçlar hakkında, UKOME kararları, toplu taşıma yönetmeliği, servis araçları yönetmeliği, ticari taksi yönetmeliği ile belirlenen kuralları ihlal eden toplu taşıma araç, taksi, servis sahibi ve sürücülerine, 1608 ve 5326 sayılı kanunlar doğrultusunda idari yaptırımlar uygulanıyor.

Yolcuların daha rahat seyahat etmelerini amaçladıklarını ifade eden yetkililer, “En önemli denetleme konumuz otobüslerin zamanında duraklara gitmesi. Vatandaşlarımızın beklemeden zamanında evlerine gitmeleri bizim en önemli konumuz. Ayrıca araçların temizliği şoförlerin kılık kıyafeti ve yolculara karşı tavırlarını da denetliyoruz. Bu arada yolculardan gelen şikayetleri de değerlendiriyoruz” dedi.