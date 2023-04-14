Ukrayna'daki mobil yemek tırı yurda döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı AŞ'ye ait mobil yemek tırı Ukrayna'dan Kocaeli'ye döndü. 13 aydır Ukrayna'da savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramı yapan yemek tırı, yaraların sarılmasına katkı sağladı.

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Ukrayna'ya gönderilen mobil yemek tırı, 13 aylık görev süresinin ardından Kocaeli'ye dönüş yaptı. Lviv kentinde savaştan etkilenen Ukraynalılara hizmet veren yemek tırı, acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından gönderilmişti. 10 Mart 2022 tarihinde Kocaeli'den uğurlanan yemek tırı, AFAD koordinatörlüğünde savaş mağdurlarına hizmet verdi.

Mobil yemek tırında 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor. Araç günlük 20 bin kase çorba ve 6 bin kişilik 3 çeşit yemek üretebiliyor. Araç dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor.