Ukraynalı mankenler, canlı müzikler ile 100 milyon dolar buhar oldu

Türkiye'de 5 ilde şubesi bulunan mücevher firmasının binlerce vatandaşı dolandırıp, kayıplara karıştığı iddia edildi. Şirketin Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki şubesine de haciz işlemi başlatıldı. Vurgunun boyutunun 100 milyon dolar olduğu ileri sürüldü.

Türkiye'de 2021 yılında açılan ve Antalya, Trabzon, Yalova, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 5 ilde şubeler açan Cancri Jewellery, iddiaya göre yaklaşık 1,5 ay önce ödemeleri durdurdu. Şirketin ponzi sistemine kaydolan yaklaşık 100 bin kişinin mağdur edildiği, toplam 100 milyon doların üzerindeki bir paranın bu sistemle buharlaştığı iddia edildi. Şirketin şubeleri de teker teker kapanmaya başladı. Şirkete yatırım yapan ve mağdur olan vatandaşlar ise yetkililere ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bazı vatandaşlar sosyal medyadan, bazıları ise şikâyet kabul edilen internet sitelerinden mağduriyetlerini ifade etti. Şirketin Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki şubesine de haciz işlemi başlatıldı.

"Akşama kadar içeride oturuyorlardı"

Cancri Jewellery İzmit şubesinde çalışan Said Alsallah, "Ocak başında mağazanın açılışı oldu. Çalışma sistemi şu şekilde; 'Gel benden altın, pırlanta al. Ne alırsan al. Almış olduğun ürünleri ben sana bir sene içinde ödeyeyim'. Altın, pırlanta ne alıyorsun gidiyorsun, mağazadan çıkınca paranı yatıyorlar. Olay bu. Nereden kazandıklarını bilmiyorum. Mağazanın asıl sahibini görmedik. Yönetimlerini birkaç kez gördük. İstanbul mağazasında son zamanlarda kargaşa yaşandı. Mağazaları kapatma kararı aldılar. Bayramdan sonra açılacak dediler, bayramdan sonra da açılış olmadı" dedi.

"Açılışta müzikler çaldı"

Açılış gününün çok şaşalı geçtiğini ifade eden Alsallah, "Açılışta canlı müzikler, balonlar vardı. Yöneticiler ordaydı. Türkiye yasasına göre açılmış bir şirket. Evraklar Türkiye yasalarına göre. Pırlanta ürünlerinde sertifikalar mevcuttu. Verirken zaten sertifika ile veriyorduk. Altın ürünlerinde zaten sertifika yoktu ama altınlar gerçekti" diye konuştu.