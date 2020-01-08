Ulaşım projeleri hayatı kolaylaştırdı

Kocaeli'nde son 16 yıl içerisinde ulaşımda birçok dev proje hayata geçirildi. Bitirilen projeler ile vatandaşların yol konforu arttırılırken yayaların da yol güvenliği sağlandı. 2019 yılı içerisinde inşa edilen yol, kavşak ve üst geçit gibi onlarca projelerle vatandaşların memnuniyeti sağlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından inşasına devam edilen birçok proje de 2020 yılı içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacak.

Çalışmalar kapsamında Gebze ilçesi İstanbul Caddesi yaya üst geçidi, Dilovası Batı kavşağı kavşak kolları, Köseköy köprülü kavşağı, Başiskele ilçesi Sanayi ve Arpalık caddeleri yapımı, Karamürsel Semetler köprüsü, Gölcük Yüzbaşılar kavşağı, İzmit Prof. Baki Komsuoğlu Caddesi yaya üst geçidi, SEKAPARK – Plajyolu arası 2. etap tramvay yapım işi, Tramvay aracı alımı, Çayırova ve Gebze Fatih tren istasyonları bağlantı yolları yapımı, İzmit Çetin Emeç yaya üst geçidi, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi, Körfez Çıraklı – Derince Çavuşlu mahalleleri bağlantı köprüsü, Kocaeli Kongre Merkezi otoparkı ve Ormanya İkinci otopark projeleri tamamlandı.

Bu büyük projelerin yanı sıra birçok küçük ve orta ölçekli projeler de vatandaşların hizmetine sunulduğu son bir yılda bazı projelerde de inşa süreci devam ediyor. Bu kapsamda Dilovası Eynerce Kavşağı Yavuz Sultan Selim Caddesi bağlantısı ve Çayırova – Tuzla Şifa Mahallesi geçiş köprüsü ve bağlantı yolları yapım işleri sürdürülüyor. Ayrıca il genelinde köprülü kavşak, üst geçit projeleri, yol onarım ve yenileme işlerine devam ediliyor. İnşası süren projeler bitirildikçe vatandaşların kullanımına sunulacak.

Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı içerisinde bitirerek vatandaşların kullanımına açtığı üst geçitler ile yayaların şehir içerisinde ulaşımlarını güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri sağlandı. Onarım ve yenileme çalışmaları ile araçların, yol konforu arttırılarak vatandaşların araçla daha rahat seyahat edebiliyor. Ayrıca inşa edilen köprülü kavşaklar ile transit taşımacılık yapılan karayollarının devamlılığı sağlandı ve araçların karşıdan karşıya geçişleri daha güvenli hale getirildi.