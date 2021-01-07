İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ulaşımpark, 1 yılda 26 milyon kilometre yol aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, 2020 yılında ’önce sağlık, sonra yolculuk’ mottosuyla otobüs seferlerini arttırarak, 1 yılda 26 milyon kilometre yol aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, 2020 yılında 'önce sağlık, sonra yolculuk' mottosuyla otobüs seferlerini arttırarak, 1 yılda 26 milyon kilometre yol aldı.


UlaşımPark, 2020 yılında toplamda 26 milyon 676 bin 729 kilometre yol kat ederek, vatandaşlara ulaşım hizmeti verdi. 2018 yılında 748 bin 608 sefer yapan otobüsler, 2019 yılında bu sayıyı 912 bin 316'ya, 2020 yılında da 930 bin 626'ya çıkardı. UlaşımPark, pandemi sürecinde de seferlerini azalmayıp, artış sağladı.


336 çevre dostu otobüsle Kocaeli'nin her yanını dolaşan UlaşımPark, aylık ortalama 80 bin sefer gerçekleştirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.