UlaşımPark 2018'i boş geçmedi

Ş., 2018 yılında da müşteri memnuniyetini kazandı.

Ş., 2018 yılında büyümeye devam ediyor. 2018 yılında Kocaeli halkına toplu taşıma hizmeti sağlayan UlaşımPark, vatandaşların otobüs şoförleri ve tramvay sürücüleri vatmanların yapmış olduğu örnek hareketlerden ötürü takdirini ve saygısını toplamayı başardı.

UlaşımPark'ın işletmesini devraldığı Kocaeli şehirlerarası otobüs terminaline seyahat etmek amacı ile gelen binlerce yolcuyu otobüse binecekleri saate kadar rahat, temiz ve huzurlu bir ortamda misafir ederek yolcuların memnuniyetini kazandı. UlaşımPark, ‘'EN 13816'' kalite belgesini alarak Türkiye'de ulaşım alanında bu belgeyi alan ilk kurum oldu. Ulaşımpark ayrıca, ‘'Müşteri Odaklı Değil Misafir Odaklı Hizmet'' anlayışı ile çıktığı yolda başarılarla dolu bir yıl geçirdi. Bir yılda 18 milyondan fazla yolcuyu evine, işine veya gitmek istediği yere ulaştıran şoförler, toplamda 924 bin 251 sefer yaptı. UlaşımPark'ın doğalgazlı otobüsleri, 1 yılda toplamda 27 milyon kilometre yaparak Kocaeli halkı tarafından tercih edilen ulaşım aracı haline geldi.